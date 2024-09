Il nuovo documentario di Netflix su di un malato terminale che giocava a World of Warcraft sembra toccante

Il 25 ottobre sarà pubblicato su Netflix un documentario chiamato "The Remarkable Life of Ibelin", di cui la piattaforma ha pubblicato il primo trailer in occasione della Geeked Week. Si tratta della toccante storia di Mats Steen, un giocatore norvegese di World of Warcraft, deceduto a 25 anni a causa di una malattia muscolare degenerativa.

Come si può vedere nel trailer, i suoi genitori erano preoccupati che la sua vita fosse solitaria e isolata mentre le sue condizioni peggioravano. Solo dopo la sua scomparsa scoprirono che in realtà aveva vissuto una vita online piena giocando a World of Warcraft e aveva lasciato il segno sulla comunità con cui si era rapportato.