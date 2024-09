Poche cose al mondo ti fanno arrabbiare più di quando sei a un passo dal traguardo in Mario Kart e ti arriva un maledetto guscio blu in testa. Vorresti prendere quel Luigi che ti supera a pochi centimetri dall'arrivo e tirarlo contro un letale fascio di laser. Più o meno è quello che devono aver pensato a Sumo Digital mentre realizzavano DeathSprint 66: un Mario Kart ambientato in un futuro distopico dove, in un violento reality show, si corre per la propria vita. Letteralmente.

L’uomo in fuga

C'è stato almeno un decennio, tra gli anni '80 e '90, nel quale molti scrittori di genere pensavano che la televisione sarebbe andata verso reality show sempre più crudeli, che avrebbero perfino scommesso sulla vita dei partecipanti.

I racconti più famosi in tal senso sono La lunga marcia e L'uomo in fuga, entrambi di Stephen King (che, però, per firmare i suoi libri più violenti usava lo pseudonimo Richard Bachman), da quest'ultimo è stato tratto il film L'implacabile con Arnold Schwarzenegger. È proprio da qui che si è partiti per pensare DeathSprint 66, tanto che Andrew Willans, il director del gioco, lo ha definito "L'uomo in fuga per le nuove generazioni".

Nel 2066 la Bachman Media Group sponsorizza un reality show nel quale una serie di cloni si sfidano attraverso piste piene zeppe di trappole letali: laser, seghe grosse come ruote di camion, rulli tritacarne e tutta una serie di diavolerie da evitare. L'obiettivo è arrivare tutti interi al traguardo, magari assicurarsi l'appoggio di uno sponsor, e regalare al pubblico una performance abbastanza adrenalinica da assurgere a beniamino dei social. Pochi però ci riescono: la maggior parte finisce a pezzi.

Arnold Schwarzenegger ne L'implacabile

Se è vero che la nostra televisione non è andata nella direzione immaginata da King (anche se negli anni ha cercato di toccare punte d'orrore tutte sue), molti videogiochi, invece, hanno abbracciato meccaniche proprie degli show a eliminazione, che ben si sposano con lo spirito competitivo degli scontri online. DeathSprint 66 corre proprio in quella direzione, con una buona dose di cattiveria e un gusto per il sangue che rende esplicito l'incubo distopico in cui è ambientato.