watchOS 11 disponibile da oggi su Apple Watch, che ora riconosce anche l'apnea notturna

Apple ha reso disponibile watchOS 11, l'ultimo aggiornamento software per i suoi smartwatch. Questa nuova versione introduce funzioni come la nuova app Parametri Vitali, il monitoraggio del carico di allenamento, un maggiore supporto durante la gravidanza, una Raccolta smart più intelligente, la funzione Tutto bene, l'app Traduci e la possibilità di attivare ancora più funzioni tramite il gesto doppio tap.

La nuova app Parametri Vitali, innanzitutto, permette di monitorare quotidianamente lo stato di salute, controllando a colpo d'occhio valori importanti rilevati durante il sonno, incluse eventuali apnee notturne, e ricevendo notifiche quando questi non rientrano nel range tipico. Il monitoraggio del carico di allenamento aiuta a calibrare in modo consapevole l'allenamento, soprattutto in preparazione di un evento sportivo importante. watchOS 11, iOS 18 e iPadOS 18 offrono anche un supporto aggiuntivo durante la gravidanza, mostrando i cambiamenti sulla salute fisica e mentale e consentendo di registrare i sintomi più frequenti.

La nuova app Parametri Vitali

La Raccolta smart diventa ancora più intelligente, suggerendo i widget in base all'ora, alla data, al luogo e alle routine quotidiane. Sono disponibili anche tre nuovi quadranti: Foto, Flusso e Riflessi. Inoltre, gli anelli Attività diventano ancora più personalizzabili, permettendo di adattarli ai propri impegni e di metterli in pausa senza compromettere la serie di medaglie conquistate.

La funzione Tutto bene arriva su Apple Watch, consentendo di avviarla direttamente dall'app Allenamento per condividere la propria posizione con amici e familiari. L'app Traduci, ora disponibile anche su Apple Watch, offre traduzioni istantanee direttamente dal polso. Infine, il gesto doppio tap permette di navigare all'interno di qualsiasi app e interagire in modo ancora più intuitivo con Apple Watch usando una mano sola.

La nuova app Traduci per Apple Watch

watchOS 11 introduce anche la nuova app Marea, che permette di organizzare al meglio le attività in acque libere, tenendo sotto controllo le condizioni del mare. L'app Allenamento offre ancora più tipologie di workout, tra cui la possibilità di creare allenamenti personalizzati per il nuoto in piscina. L'app Mappe di Apple mostra i sentieri all'interno dei parchi nazionali degli Stati Uniti e permette di creare percorsi personalizzati per camminate ed escursioni. La nuova esperienza di gestione dei biglietti in Apple Wallet permette di vedere ancora più informazioni, e grazie a Tap to Cash è possibile inviare e ricevere Apple Cash avvicinando il proprio Apple Watch all'Apple Watch o all'iPhone di un'altra persona.

watchOS 11 è insomma un aggiornamento significativo che porta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti all'Apple Watch. Con un focus sulla salute, la personalizzazione e l'intelligenza, watchOS 11 rende l'Apple Watch ancora più utile e versatile. L'aggiornamento è disponibile da oggi per Apple Watch Series 6 e successivi, e richiede iPhone XS o successivo con iOS 18.

E voi che cosa ne pensate? Ci sono novità che pensate possano tornarvi particolarmente utili? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.