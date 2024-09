Seguendo un calendario ormai ben consolidato, eFootball ha dato il calcio d'inizio della nuova stagione ricevendo il suo tipico aggiornamento di settembre, quello che rinfresca il database dei calciatori con i trasferimenti estivi, ma che ha anche la buona abitudine di applicare un grappolo di miglioramenti all'esperienza di gioco. Ansiosi di rimetterci gli scarpini, siamo scesi in campo con la nuova versione v.4.0.0 del calcistico live service di Konami per raccontarvi tutto, ma davvero tutto di quello che potrete attendervi da eFootball 2025.

Ci sono svariati segnali che possono indicare il tramonto della stagione estiva. Le temperature si abbassano, le giornate si accorciano, e i vostri amici smettono di pubblicare le foto in barca mentre voi siete a lavoro. Però l'indizio più importante è il ritorno del calcio giocato, dopo tre lunghissimi mesi di insopportabili notizie sul mercato. Tra settembre e agosto ricominciano, infatti, tutti i principali campionati europei, e questo periodo coincide anche con l'arrivo di discrete novità sul fronte del calcio virtuale, per la felicità di chiunque ami praticare questo sport, ma dalla comodità del suo divano.

Probabilmente ci vorranno mesi di gioco per capire se il Dribbling di precisione bilancerà efficacemente il rendimento migliorato dei difensori più massicci, tuttavia quello che risulta immediatamente chiaro è che le novità apportate al gameplay dall'aggiornamento v4.0.0 hanno reso eFootball 2025 notevolmente più realistico . Assistere infatti a duelli finalmente combattuti, dove l'attaccante viene spostato mentre sgomita pur di non perdere il possesso, e a dribbling meno prevedibili, con i calciatori che muovono velocemente la sfera sul manto erboso per superare gli avversari, rappresenta un considerevole passo avanti compiuto dal gameplay del calcistico di Konami.

Abbiamo fatto l'esempio di Yamal, e lo riutilizziamo per parlarvi del modo in cui Konami ha secondo noi voluto bilanciare l'efficacia migliorata delle difese più rocciose nei confronti degli attaccanti più piccoli e agili. Con il passaggio alla versione 2025, eFootball accoglie il Dribbling di precisione , una nuova meccanica di gameplay che permetterà di avere un controllo migliorato sul pallone in fase di dribbling. Premendo il grilletto sinistro, un calciatore tecnico e agile come il giovane spagnolo potrà giocare col pallone, muovendolo con la suola mentre si sposta sul campo, togliendolo dalla disponibilità di quei difensori più fisici e quindi più lenti di cui vi abbiamo parlato fino ad ora.

Questa novità, in un batter d'occhio, ha reso tutti i calciatori più fisici incredibilmente performanti, poiché scordatevi che un Lamine Yamal del Barcellona, nonostante il talento e l'agilità, possa sognarsi di correre verso la porta del Real Madrid e superare Rudiger, quando questi occupa lo spazio con esperienza, lo pressa ed entra in contatto con lui. Abbiamo l'impressione che nel suo complesso l' intera fase offensiva sia più difficile da portare a compimento, e di aver segnato un discreto numero di gol in meno rispetto al solito in tutte le partite affrontate dopo l'aggiornamento.

Ancora più contenuti

Siamo sinceri, nel 2021 erano in pochissimi a scommettere sulla sopravvivenza di eFootball, il gioco di calcio free-to-play e live service di Konami che arrivò sul mercato in condizioni disastrose, per nulla degne della straordinaria eredità di una serie leggendaria come Pro Evolution Soccer.

Le modalità di gioco incluse in eFootball 2025 cominciano ad essere numerose

Moltissime delle feroci critiche rivolte al prodotto si focalizzavano sulla quantità e qualità dei contenuti offerti dalla sua prima versione di lancio, ma l'editore giapponese non ha mai smesso di credere nel progetto, ampliando progressivamente il gioco con nuove modalità fino a renderlo oggi una simulazione calcistica che, non lo nascondiamo, ci sembra davvero di tutto rispetto.

Naturalmente, anche in questa edizione 2025 l'intera esperienza rimane focalizzata su Squadra dei sogni - la modalità che proprio come in Ultimate Team permette di costruire la propria rosa di campioni utilizzando le carte dei migliori giocatori del pianeta - tuttavia ci sono delle buone notizie per chi sperava in delle nuove attività che potessero riguardare le squadre realmente esistenti. Per la prima volta nella storia di eFootball, sarà possibile infatti giocare senz'alcun vincolo di tempo con le squadre reali, su licenza e non, nella modalità Esibizione, che sostituisce quella precedentemente nota come Partita di prova. In Esibizione avremo la libertà di modificare tutte le impostazioni della partita, compresa la difficoltà dell'IA e la durata del match.

L'Inter sarà una delle squadre italiane con licenza ufficiale in eFootball 2025

Non c'è che dire, dal punto di vista dei contenuti eFootball ha ancora delle lacune - la Master League è un rimpianto di tutta la community - ma è innegabile che adesso siano davvero tante le attività a disposizione dei giocatori. Ci sono gli eventi a tempo, che in queste settimane permettono ad esempio di giocare online e offline con squadre reali, ma anche i campionati PvP e contro l'IA con cui testare la propria Squadra dei Sogni, oltre alle partite con gli amici, dallo scorso anno anche in cooperativa. Insomma, un'offerta a dir poco significativa, specialmente se consideriamo come tutto il pacchetto sia totalmente gratuito.