eFootball celebra i 30 anni della serie PES con un trailer e un evento speciale

eFootball ha celebrato i 30 anni della serie PES con l'ormai tradizionale World Festival di Tokyo e il trailer che trovate in calce, in cui figurano alcuni atleti leggendari che hanno contribuito alla storia del franchise Konami.

Franchise che, come sappiamo, da ormai alcuni anni ha abbracciato la strada controversa del modello free-to-play, peraltro dopo aver abbandonato il marchio di Pro Evolution Soccer in favore appunto del nuovo nome del gioco, eFootball.

In linea con questi presupposti, la casa giapponese ha elargito ricche ricompense per festeggiare l'evento che sono state distribuite negli ultimi giorni e che includono monete eFootball, carte highlight, programmi di allenamento, chance deal e punti GP.

Fra le sorprese preparate per l'anniversario c'è anche il debutto di Wayne Rooney, che entra per la prima volta a far parte dell'esperienza di eFootball in compagnia di Gareth Bale, presente sotto forma di Epic Player.