eFootball: la partnership con l'Arsenal continua, Ødegaard nuovo Club Ambassador

Le licenze sono uno degli elementi cardine per il successo di un gioco sportivo. Non importa che sia l'NBA o Super Mario, se una simulazione sportiva vuole avere più possibilità di sfondare deve accostare il suo nome a uno o più atleti o leghe famosi. Lo è dalla notte dei tempi, la versione NES di Punch-Out!! aveva Mike Tyson come guest star, per esempio, e lo è al giorno d'oggi.
Per questo motivo Konami e Arsenal Football Club hanno annunciato l'estensione della loro partnership pluriennale, che prosegue ormai da otto anni. Il rinnovo conferma Konami come Official Football Video Gaming Partner del club londinese e garantisce la presenza continuativa dell'Arsenal all'interno di eFootball, il titolo calcistico free-to-play dell'editore giapponese che ha raccolto l'eredita di Pro Evolution Soccer ormai diversi anni fa.
Cosa prevede l'accordo
L'accordo prevede il mantenimento di diritti commerciali che permettono a Konami di utilizzare immagini, giocatori, loghi ufficiali e stadio all'interno del gioco. L'Emirates Stadium e le divise ufficiali dell'Arsenal continueranno quindi a essere disponibili per tutti gli utenti, insieme all'intera squadra, completamente sotto licenza.
In occasione del rinnovo, Konami ha annunciato anche la nomina del capitano Martin Ødegaard come nuovo Club Ambassador. Dal 7 al 13 agosto, i giocatori potranno ottenere gratuitamente un avatar dedicato e una carta Highlight del centrocampista norvegese.
Juliet Slot, Chief Commercial Officer dell'Arsenal, ha dichiarato che il rinnovo conferma i valori condivisi tra le due realtà, sottolineando la continuità e il ruolo del club nella strategia del publisher. Anche Shinji Namekawa, presidente europeo di Konami Digital Entertainment B.V., ha ribadito l'importanza della collaborazione con una società definita "iconica", esprimendo l'intenzione di continuare a migliorare l'esperienza di gioco di eFootball.
Dal 2022, l'Arsenal è stato coinvolto attivamente nell'eFootball Championship, offrendo ai fan contenuti e attivazioni dedicate sia in gioco che nel mondo reale. Il rinnovo conferma l'Arsenal come uno dei club centrali del progetto eFootball anche per i prossimi anni.