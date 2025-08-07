eFootball: la partnership con l'Arsenal continua, Ødegaard nuovo Club Ambassador

Le licenze sono uno degli elementi cardine per il successo di un gioco sportivo. Non importa che sia l'NBA o Super Mario, se una simulazione sportiva vuole avere più possibilità di sfondare deve accostare il suo nome a uno o più atleti o leghe famosi. Lo è dalla notte dei tempi, la versione NES di Punch-Out!! aveva Mike Tyson come guest star, per esempio, e lo è al giorno d'oggi.

Per questo motivo Konami e Arsenal Football Club hanno annunciato l'estensione della loro partnership pluriennale, che prosegue ormai da otto anni. Il rinnovo conferma Konami come Official Football Video Gaming Partner del club londinese e garantisce la presenza continuativa dell'Arsenal all'interno di eFootball, il titolo calcistico free-to-play dell'editore giapponese che ha raccolto l'eredita di Pro Evolution Soccer ormai diversi anni fa.