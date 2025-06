eFootball ora ha una modalità retro con grafica PS1 per festeggiare i 30 anni di Pro Evolution Soccer

Si tratta di Time Leap Trials , una modalità in cui sfideremo una squadra controllata dalla CPU in una sorta di gara a tempo, con l'obiettivo di segnare gol entro un limite prestabilito. In base al tempo impiegato, il giocatore riceverà una Medaglia e i premi corrispondenti.

La serie Pro Evolution Soccer / Winning Eleven quest'anno spegne la trentesima candelina , e tra le varie iniziative per festeggiare l'anniversario Konami ha lanciato una modalità retro per eFootball , con grafica in stile PS1 ispirata al primissimo gioco del franchise.

Sfide e bonus per il log-in

Sono presenti diverse sfide da affrontare, e completandole tutte - raccogliendo Medaglie dello stesso colore - sarà possibile ottenere premi aggiuntivi. Una volta completate, si sbloccherà anche una sfida extra, in cui i tempi dei goal verranno registrati in una classifica online, permettendo ai giocatori di confrontarsi tra loro. Qui sotto possiamo vedere un filmato realizzato da VGC che ci mostra questa modalità in azione:

Come accennato in apertura, questa modalità rientra nelle iniziative della Nostalgia Campaign, creata per celebrare i 30 anni della serie Pro Evolution Soccer. Tra i contenuti speciali troviamo anche bonus login, che includono carte retro di leggende come Roberto Baggio, Adriano e Gerard Piqué.

Per maggiori dettagli sulla campagna in corso e su tutte le iniziative in corso, vi rimandiamo alla scaletta pubblicata sul sito ufficiale di eFootball, a questo link.