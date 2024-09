Il nuovo trailer di City 20 presenta le fazioni di questo intrigante survival italiano

City 20 è un interessantissimo progetto di Untold Games, software house con base a Genova. Si tratta di un avventura narrativa sandbox con elementi da gioco di ruolo in arrivo in accesso anticipato il 23 settembre 2024. Lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo video per presentare le fazioni che saranno presenti e con cui dovremo interagire, spiegando anche un po' meglio lo scenario, quantomai affascinante.