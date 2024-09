Dragon Ball: Sparking! ZERO è in prenotazione in sconto su Instant Gaming, in tutte le versioni

Tramite Instant Gaming è ora possibile fare la prenotazione della versione PC (Steam) di Dragon Ball: Sparking! ZERO , il venturo picchiaduro di Bandai Namco. Il gioco è accessibile in tre edizioni: Standard, Deluxe e Ultimate. Lo sconto è percentualmente simile per ogni edizione e, ad esempio, la versione Deluxe costa 91.98€ invece di 100€. Ricordiamo anche che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito: se Instant Gaming dovesse calare il prezzo prima dell'uscita del gioco, verrete rimborsati della differenza. Potete trovare il gioco a questo indirizzo .

Cosa includono le edizioni di Dragon Ball: Sparking! ZERO

Dragon Ball: Sparking! ZERO è un picchiaduro 3D che prosegue la saga nota in occidente come Budokai Tenkaichi. Include al proprio interno oltre 180 personaggi utilizzabili in combattimento, con trasformazioni, svariati poteri e mosse da utilizzare.

La data di uscita è fissata per l'11 ottobre 2024. La versione Deluxe include anche il Pass Stagionale, tre giorni di accesso anticipato e il bonus preordine permette di sbloccare in anticipo una serie di personaggi (tre versioni di Gogeta e tre versioni Broly). La versione Ultimate aggiunge un pacchetto "Miglioramento definitivo" e il bonus "Edizione Definitiva".