Xbox Game Pass annuncia ufficialmente i giochi in arrivo nella seconda metà di settembre

Microsoft ha annunciato oggi in via ufficiale i giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass per la seconda metà di settembre, e si tratta di un gruppetto di gioco decisamente ristretto ma anche molto interessante, sebbene sia alquanto pendente verso l'utenza PC.

Si tratta solo di tre titoli in questa mandata, di cui due in arrivo esclusivamente su PC per il momento, cosa che lascia agli utenti console di Xbox Game Pass solo un nuovo gioco su cui contare in queste due settimane di settembre, ma non si possono escludere eventuali sorprese successive, dunque non è facile avere un'idea precisissima di quello che riserverà il resto di settembre.

Nel frattempo, questi sono i titoli annunciati in arrivo nel catalogo Game Pass: