Android: Google potrebbe finalmente sincronizzare le notifiche tra tutti i dispositivi

Stanchi di vedere la stessa notifica su smartphone e tablet? Google sembra aver ascoltato le vostre richieste! Presto potreste non dover più scacciare lo stesso avviso più volte su dispositivi diversi. Pare che infatti l'azienda stia lavorando a una funzione di sincronizzazione delle notifiche tra tutti i dispositivi Android, non solo i Pixel.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Google starebbe sviluppando una funzione per sincronizzare le notifiche tra i vari dispositivi del suo ecosistema. Questa novità, emersa dall'analisi del codice della beta di Android 15, permetterebbe di eliminare una notifica su un dispositivo e vederla sparire automaticamente anche dagli altri.

Al momento, non esiste una funzione simile su Android: se si elimina una notifica sul tablet, la stessa notifica continuerà ad apparire sullo smartphone. La sincronizzazione delle notifiche sarebbe quindi un'aggiunta gradita per molti utenti, semplificando la gestione delle notifiche e riducendo il fastidio di doverle eliminare più volte.

La stringa di codice relativa alla sincronizzazione

Il codice relativo alla sincronizzazione sembra essere legato a un controller specifico per Android, il che suggerisce che la funzione potrebbe essere disponibile per tutti i dispositivi Android, non solo per i Pixel. Tuttavia, al momento non ci sono descrizioni che confermino questa ipotesi, quindi è ancora possibile che si tratti di un'esclusiva Pixel.

In ogni caso, la sincronizzazione delle notifiche sarebbe un passo avanti importante per l'ecosistema Android, rendendolo ancora più integrato e user-friendly. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni da Google per scoprire se e quando questa funzione sarà effettivamente disponibile per tutti gli utenti.

E voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe se questo aggiornamento diventasse realtà? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.