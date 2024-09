Xbox Game Pass perderà dieci giochi il 30 settembre, tra cui Gotham Knights e Warhammer 40.000: Darktide

L'app di Xbox Game Pass per dispositivi mobile è stata aggiornata e ora riporta l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo del servizio il prossimo 30 settembre . In totale sono dieci, tra cui Warhammer: 40.000: Darktide e Gotham Knights.

Presto l'annuncio dei giochi del Game Pass della seconda metà di settembre?

Tutti i giochi elencati qui sopra saranno disponibili per l'acquisto a un prezzo scontato del 20% (salvo offerte dell'Xbox Store più vantaggiose) fino al giorno della loro rimozione da PC e Xbox Game Pass. Un'opzione che potrebbe rivelarsi vantaggiosa qualora vogliate continuare a giocarci anche quando non saranno più inclusi nel servizio.

Uno scorcio di Gotham City in Gotham Knights

Solitamente la lista dei giochi in uscita spunta online poche ore o giorni prima l'annuncio dei nuovi titoli in dirittura d'arrivo su PC e Xbox Game Pass e dunque rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per eventuali annunci a stretto giro da parte di Microsoft.