Presto potremo giocare al prologo di Project Borealis, il tentativo dei fan di creare Half-Life 2: Episode 3

Forse presto potremo giocare a quello che, concretamente, potrebbe essere la cosa che più si avvcini ad Half-Life: Episode 3 . Stiamo parlando del progetto realizzato da fan Project Borealis , il cui team di sviluppo ha appena pubblicato un teaser che annuncia l'arrivo del prologo per questo autunno. Project Borealis non è in alcun modo affiliato con Valve, ma ha comunque a che fare con la casa di Gabe Newell, visto che è basato sulla sinossi originale di Half-Life 2: Episode 3 scritta da Marc Laidlaw e resa pubblica anni dopo l'abbandono del progetto.

Il teaser trailer

Il teaser trailer mostra le strade innevate di Ravenholm, luogo che se avete giocato ad Half-Life 2 dovreste conoscere bene. Va detto che Project Borealis è rimasto silenzioso per anni. L'ultimo aggiornamento risaliva infatti a marzo 2020, mentre nel 2022 fu pubblicata la foto di un piede di porco insanguinato nella neve. Poi nient'altro.

Come detto, il teaser mostra Ravenholm, nonché degli headcrab decisamente pelosi. La descrizione su YouTube parla di un titolo realizzato da fan e ambientato prima degli eventi di Project Borealis.

Il gioco è stato realizzato usando l'Unreal Engine 5 e non il Source di Valve, scelta che ha costretto il team a ricreare tutti gli elementi principali di Half-Life 2: movimento, fisica, combattimento e, naturalmente, la sua atmosfera, come spiegato dagli sviluppatori ai microfoni di PC Gamer. Per questo c'è voluto così tanto per realizzarlo.

Prologue sarà quindi una piccola demo, ambientata in un luogo familiare, che servirà anche come modo per raccogliere feedback e capire cosa funziona e cosa no. A questo punto non vediamo l'ora di giocarci.