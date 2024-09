I ricavi di Team17 sono cresciuti nei primi sei mesi dell'anno, grazie a diversi lanci di successo

Stando al resoconto, Team17 ha registrato una crescita in tutte le sue attività, incluso un aumento del 18% dell'EBITDA, che ha raggiunto i 19,4 milioni di sterline, contro i 16,5 milioni del 2023. Ha inoltre registrato un aumento del 53% dell'utile d'esercizio lordo , che ha raggiunto i 12,4 milioni di sterline, contro gli 8,1 milioni dell'anno precedente.

In generale, per i sei mesi terminati il 30 giugno 2024:

Team17 ha pubblicato il suo resoconto finanziario relativo ai primi sei mesi del 2024 . I risultati sono decisamente positivi, visto che ha registrato una crescita dell'11% nei ricavi, per un totale di 80,6 milioni di sterline.

Tanti successi

Durante il periodo indicato, Team17 ha pubblicato nove nuovi giochi e tre nuove app, tra cui Border Bots, Classified France '44, Undead Inc e Autopsy Simulator. Hell Let Loose è stato lanciato anche su Game Pass, a seguito dell'acquisizione della proprietà intellettuale avvenuta nel 2022.

La società ha anche osservato che il mercato delle nuove uscite "è stato impegnativo" durante la prima metà del 2024, contribuendo "alla decisione di effettuare un impairment combinato di 4,6 milioni di sterline su un piccolo numero di titoli" che dovrebbero essere lanciati nel 2024 e nel 2025.

Parlando di studi first party, lo sviluppatore tedesco Astragon ha registrato un aumento del fatturato del 13%, per 18,5 milioni di sterline, grazie alle forti performance di Construction Simulator e Police Simulator, che hanno portato a un aumento delle vendite di prodotti first party del 17%.

Lo studio dedito ai giochi educativi StoryToys ha registrato una crescita del fatturato del 23%, per 10,9 milioni di sterline, mentre gli abbonati attivi sono passati da oltre 310.000 nel primo semestre del 2023 a oltre 350.000.