macOS Sequoia disponibile: iPhone Mirroring, Safari Potenziato e altre novità per il vostro Mac

macOS Sequoia, l'ultima versione del sistema operativo desktop di Apple, è disponibile da oggi come aggiornamento software gratuito. Questo nuovo update promette di rivoluzionare - ovviamente - il modo in cui interagire con i Mac, introducendo funzioni come iPhone Mirroring (non in Europa), aggiornamenti significativi a Safari, una nuova app Password e molto altro.

E non è tutto: a partire dal prossimo mese, macOS Sequoia introdurrà Apple Intelligence, un sistema di intelligenza personale che combina la potenza dei modelli generativi con il contesto individuale per offrire un'esperienza d'uso incredibilmente utile e pertinente, garantendo sempre la massima privacy e sicurezza. Non in Europa però, visto che, come ormai sappiamo bene, Apple Intelligence non arriverà in Italia prima del 2026.

Si parte con iPhone Mirroring, che però non sarà disponibile in Europa. Una funzione che, nei paesi dov'è supportata, permette di accedere e utilizzare l'iPhone direttamente dal Mac, con tanto di sfondo personalizzato e icone delle app. Si potrà scorrere tra le pagine della schermata Home, avviare le app preferite, leggere e rispondere alle notifiche: tutto senza mai sbloccare l'iPhone, che rimarrà al sicuro e protetto. E grazie all'integrazione con StandBy, si potranno continuare a ricevere informazioni a colpo d'occhio sul proprio iPhone anche mentre lo si usa in mirroring sul Mac.

macOS Sequoia introduce poi nuovi modi per organizzare le finestre, permettendo di creare il layout perfetto per le proprie esigenze. Basterà trascinare una finestra verso il bordo dello schermo e il sistema suggerirà automaticamente una posizione affiancata. Rilasciando la finestra, questa si posizionerà automaticamente, oppure si potranno disporre le tessere una accanto all'altra o negli angoli per avere più app in vista. E grazie alle nuove scorciatoie da tastiera e da menu, organizzare le tessere sarà ancora più veloce e intuitivo.

Il sistema di allineamento delle finestre semplificato permette all'utente di trascinare le finestre in aree specifiche dello schermo per disporle una di fianco all'altra o posizionarle agli angoli

E ancora, la nuova app Password semplifica la gestione di password, passkey, password Wi-Fi e altre credenziali, riunendole in un unico luogo sicuro e accessibile sul Mac. L'app è protetta da una crittografia end-to-end estremamente robusta, funziona perfettamente con Safari e si sincronizza automaticamente con tutti i dispositivi Apple e Windows tramite l'app iCloud per Windows.

Nuova app password

Per le videochiamate su FaceTime o app di terze parti come Webex si potrà scegliere tra una varietà di sfondi integrati, come sfumature di colore o paesaggi mozzafiato, oppure caricare le proprie foto personali. E grazie alla tecnologia di segmentazione di Apple, si avrà sempre un aspetto impeccabile. Inoltre, con l'anteprima del presentatore, sarà possibile vedere in anteprima ciò che si sta per condividere prima di mostrarlo agli altri partecipanti.

Nuovi sfondi per FaceTime

Safari avrà una nuova funzione In Evidenza, basata sull'apprendimento automatico, per trovare informazioni rilevanti in un batter d'occhio: indicazioni stradali, riassunti di articoli, link rapidi per approfondire personaggi, musica, film e serie TV. La modalità lettura riprogettata offre poi una visualizzazione ottimizzata per una lettura più rapida e piacevole, completa di riassunto e sommario, mentre il nuovo Viewer consente di godersi i video a tutto schermo senza rinunciare ai controlli di riproduzione. E se qualcosa distrae, la funzione Controllo Distrazioni permette di nascondere gli elementi indesiderati dalla pagina web.

La nuova funzione In evidenza di Safari è utile anche a scoprire informazioni sul web, identificando rapidamente i contenuti più rilevanti di ogni sito

Infine, macOS Sequoia aggiunge tante altre funzioni utili e speciali alle app per Mac più utilizzate. In Messaggi è possibile programmare l'invio posticipato di un messaggio. I messaggi di testo possono anche prendere vita grazie a effetti grafici unici che ingrandiscono parole o emoji con animazioni come "esplosione", "onda" e "cenno", ed è possibile persino rispondere al volo usando qualsiasi emoji e adesivo.

Nell'app Note, è possibile registrare audio e ottenere una trascrizione in tempo reale, utile soprattutto durante una conferenza, riunione o conversazione; inoltre, Apple Intelligence genererà automaticamente un riepilogo, nei paesi dove sarà disponibile. Con macOS Sequoia arrivano anche le Note matematiche: per risolvere un'equazione o un problema di matematica, basterà digitarli nell'app Note su Mac. Nell'app Mappe vengono aggiunte mappe topografiche e migliaia di sentieri nei parchi nazionali degli Stati Uniti. Inoltre, con pochi clic, si possono creare facilmente dei percorsi di trekking e camminata personalizzati.

Nell'app Messaggi, macOS Sequoia permette di programmare l'invio di un messaggio in un secondo momento

Come detto in apertura, poi, a partire dal prossimo mese, macOS Sequoia introdurrà Apple Intelligence, ma solo negli Stati Uniti e altri paesi selezionati, non in Europa. Apple Intelligence sarà disponibile sui Mac con chip della serie M, sfruttando la potenza di Apple silicon e del Neural Engine per comprendere e creare linguaggio e immagini, agire tra le app e attingere dal contesto personale per semplificare e accelerare le attività quotidiane.

L'aggiornamento gratuito è disponibile da oggi, quindi non resta che provarlo e scoprire tutte le sue potenzialità. Voi lo avete già fatto? E come avete trovato le novità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.