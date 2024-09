Apple Intelligence: le funzionalità innovative che non arriveranno subito in Italia

Durante il keynote di Apple di ieri, tra i vari annunci che hanno entusiasmato i fan dei prodotti della mela, spicca senza dubbio il nuovo iPhone 16, un prodotto che verrà lanciato in diversi modelli e che Apple ha definito come costruito da zero, uno smartphone ripensato e ottimizzato per rispondere alle esigenze dell'utente moderno. Nonostante l'hardware sia importante, Apple si è sempre distinta soprattutto per il software, e questa volta, a rendere il tutto ancora più interessante, c'è Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale sviluppata dall'azienda di Cupertino. Durante il keynote, Apple ha mostrato cosa potrà fare e come si integrerà nell'uso quotidiano dell'iPhone. Tuttavia, le voci erano fondate: Apple Intelligence non arriverà in Italia quest'anno e, a quanto pare, non sarà disponibile nemmeno per tutto il 2025.

Tutto quello che potremo fare con Apple Intelligence Prima di capire quando noi italiani potremo finalmente provare Apple Intelligence, vale la pena esplorare di cosa si tratta e perché sta generando tanto entusiasmo. Apple punta a rivoluzionare l'interazione con l'iPhone (e non solo) attraverso questa nuova tecnologia. Tra le funzioni mostrate durante l'evento di ieri, spiccano soprattutto quelle legate alla scrittura, che permettono di rielaborare, correggere e riassumere testi su qualsiasi app. Immagina di poter trasformare un messaggio da un tono colloquiale a uno più formale con un solo comando, oppure creare un video con foto specifiche e musica di sottofondo semplicemente dando indicazioni vocali: tutto questo sarà gestito automaticamente dallo smartphone, riducendo al minimo l'intervento dell'utente. Le nuove colorazioni dell'iPhone 16 Pro Anche Siri ha fatto un grande passo in avanti. L'assistente vocale ora sarà più intuitivo e naturale nell'uso, capace di comprendere non solo comandi semplici, ma anche richieste più complesse. Per esempio, sarà possibile chiedere di inviare una serie di foto scattate in un momento specifico a un contatto su WhatsApp o Telegram. Non si tratta solo di un miglioramento nella gestione dei comandi vocali, ma di una vera e propria intelligenza artificiale pensata per alleggerire la vita quotidiana dell'utente. Se questo non bastasse, cambierà anche il modo in cui interagiremo con il dispositivo, visto che sarà in grado di riassumere e gestire le notifiche, mettendo in evidenza i messaggi più importanti e le informazioni più rilevanti, riducendo il sovraccarico di notifiche. Le funzioni del nuovo iPhone 16 Le novità però non si fermano qui. Apple Intelligence giocherà un ruolo fondamentale anche nel miglioramento della qualità fotografica e video. Questa tecnologia sarà al centro della post-produzione in tempo reale, consentendo di lavorare su foto e video di altissima qualità direttamente dallo smartphone. Sarà possibile, inoltre, rimuovere soggetti indesiderati dalle foto o creare Genmoji, delle emoji generate a partire da prompt dati al dispositivo. In sostanza, Apple Intelligence sarà il vero cuore pulsante del nuovo iPhone, una delle ragioni principali per cui i nuovi modelli sono stati dotati del potente processore A18. Questo nuovo chip segna una svolta nel classico avanzamento dei processori, che nel modello precedente, l'iPhone 15, si fermava all'A16 Bionic.