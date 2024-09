PS3 con l'inflazione costa ancora di più di PS5 Pro, anche se non di molto

Il prezzo di PS3 e di PS5 Pro a confronto

Ricordiamo infatti che PS3 è stata venduta al lancio a 600 euro/dollari. Si tratta quindi di una cifra più bassa rispetto a quella di PS5 Pro. Se si calcola però l'inflazione le cose cambiano.

Nel caso degli USA, PS3 ora costerebbe in pratica circa 934 dollari. In Italia, invece, il prezzo sarebbe di 813€ circa. In altre parole, la vecchia console di Sony batte - anche se di poco - PlayStation 5 Pro.

Come vi abbiamo già raccontato, però, tutto questo è valido fino a quando non si considera che in realtà per molti giocatori PS5 Pro costa più di 800€ e può arrivare fino a 950€, soprattutto se si vogliono "pareggiare" le funzioni con PS3.

Non si tratta in ogni caso della piattaforma più costosa di sempre. Il 3DO nel 1993 venne venduto per 699 dollari. Il Philips CD-i nel 1991 costava tra gli 800 e i 1.000 dollari. Queste cifre inoltre non contano l'inflazione. Nel 1977 Atari 2600 costava 190 dollari, ma oggi sarebbero 1.000 dollari.

In breve, non è la prima volta che qualcuno mette sul mercato prodotti videoludici molto costosi. In questo caso perlomeno PlayStation 5 Pro è un extra e non il modello base: nessuno ci toglie la possibilità di acquistare una PS5 standard a un prezzo più abbordabile.