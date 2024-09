PS5 Pro non costa 800€ in realtà, per molti giocatori costerà di più

Sony ha annunciato che PS5 Pro - che ricordiamo sarà disponibile dal 7 novembre 2024 - costerà 800€ (799,99€ per la precisione, ma non fateci scrivere tutti questi 9, per favore). Il problema vero è che questo non è veramente il prezzo della console.

Sony ha finalmente annunciato PS5 Pro , la tanto chiacchierata nuova versione della piattaforma da gioco di PlayStation. Si tratta di un prodotto ovviamente pensato per i più appassionati, che vogliono il meglio del meglio possibile sul mercato in ambito PlayStation, ma dobbiamo ammettere che c'è un dettaglio che fa un po' male al cuore: il prezzo .

Quanto costa PS5 Pro "veramente"

Cosa intendiamo? È presto detto. PS5 Pro costa effettivamente 800€, ma c'è un problema: è solo Digital e senza stand verticale. Questi due prodotti costano rispettivamente 120€ e 30€, per un simpatico 150€ extra che porta la console a 950€.

Ovviamente non a tutti servono questi due elementi. I nuovi giocatori o coloro che sono partiti con PS5 Digital (normale o slim che sia) non possiedono nessun disco PS4 e PS5 e quindi potrebbero anche fare a meno del lettore ottico, mentre chi ha una PS5 Slim non ha bisogno della base di supporto verticale.

Non bisogna però prendersi in giro. Una console come PS5 Pro è pensata per i super appassionati, ovvero coloro che hanno comprato PS5 al lancio (quindi non hanno uno stand verticale slim). Inoltre, una buona fetta di questi giocatori avevano dischi PS4 e avevano intenzione - anche solo limitatamente - di acquistare anche dischi PS5. Il grosso del pubblico, quindi, è composto da giocatori che hanno bisogno del lettore e del supporto.

I 150€ extra sono quasi un obbligo, quindi, e il prezzo finale è 950€, una cifra veramente elevata. Considerando che una PS5 Slim con lettore ottico costa 550€ di norma ma si trova senza troppa difficoltà a prezzi scontati, anche vicino ai 450€, Sony sta fondamentalmente chiedendo il doppio. L'unica ancora di salvezza in tutto questo è che sarà possibile rivendere la propria PS5 base e recuperare parte della spesa, ma ciò non toglie che PlayStation 5 Pro costa molto.

Inoltre, magari scopriremo che gli sviluppatori di terze parti (che rappresentano il grosso del mercato) sapranno sfruttare veramente questa versione PS5 Pro e le sue unicità, ma abbia visto che anche con PS4 Pro le differenze non erano poi così abissali e spesso i team di terze parti non hanno le risorse per ottimizzare una versione in più del gioco, non in modo serio, soprattutto se questa dovesse vendere poco.

Vedremo come andrà, dopotutto persino PS Portal veniva considerata un fallimento prima di uscire e alla fine è diventata (in modo relativo, chiaramente) un successo.

Diteci, PS5 Pro sarà la prossima PS Portal e stupirà tutti? Vi lasciamo infine alla nostra notizia con tutti i dettagli sulla console.