PS5 Pro è solo in versione digitale, il lettore Blu-ray va comprato a parte

PS5 Pro è stata annunciata infine in via ufficiale e verrà lanciata sul mercato solo in versione digitale, con il lettore Blu-ray che potrà essere acquistato a parte, in quanto la console è compatibile con l'add-on annunciato in precedenza da Sony.

PS5 Pro si conferma dunque decisamente un prodotto destinato ai giocatori più appassionati, gli "enthusiast" della tecnologia, considerando anche il prezzo alto a cui la console verrà lanciata che aumenta ancora di più se si considera che sarà solo digitale e se si vuole il lettore ottico c'è da acquistarlo a parte.

La scelta di Sony va effettivamente incontro all'attuale tendenza del mercato, che si sta spostando sempre di più verso il digitale, ma è tende a scontrarsi con il sentimento comune dei giocatori che, comunque, continuano a preferire le console con lettore ottico, almeno per quanto riguarda PlayStation.