Sony ha annunciato PS5 Pro: tutti i dettagli della nuova PlayStation, compreso il prezzo elevato

Tutti i dettagli di PS5 Pro

Il video è iniziato con Cerny che, senza troppi preamboli, ha subito parlato di PS5 Pro, riepilogando prima le caratteristiche di PS5 per confrontarle a quelle del nuovo hardware, come il ray tracing e l'SSD super veloce. Non è mancato nemmeno un breve segmento per il DualSense, il controller ufficiale.

Il riepilogo delle novità di PS5 Pro

Quindi è passato a spiegare uno degli obiettivi principali di PS5 Pro: ridurre il divario tra la qualità delle modalità fidelity e performance dei giochi. Come? con una GPU più grande e capace di una velocità di rendering più veloce del 45% rispetto a quella di PS5, con il ray tracing veloce il triplo e con PSSR, un sistema di upscaling basato sull'intelligenza artificiale proprietario di Sony che aumenta enormemente le performance dei giochi (sulla stregua di quanto fa ad esempio DLSS di NVIDIA).

Cerny ha anche mostrato gli effetti delle nuove caratteristiche di PS5 Pro su alcuni giochi, come The Last of Us Parte II, che ora riesce a girare alla qualità della modalità fidelity a 60fps, od Horizon Forbidden West, che ha una grafica più nitida e performance migliori.

Infine è stata mostrata PS5 Pro, il cui design corrisponde a quello svelato negli scorsi giorni, quindi molto simile a quello della console originale ma con il "fregio" formato da tre alette trasversali al posto della singola e sottile fessura presente su PS5.

Il prezzo di PS5 Pro

Svelato infine il prezzo della console, che non sarà per niente economica, visto che costerà la bellezza di 799 euro. Sarà solo digitale (quindi niente versione disco) e sarà disponibile a partire dal 7 novembre 2024, con i preordini che inizieranno il 26 settembre 2024. Nella confezione troveremo: un SSD da 2TB, un DualSense e una copia di Astro's Playroom preinstallata (come su PS5). Chi volesse il lettore ottico, dovrà comprarlo a parte, facendo salire il prezzo complessivo della console a 920€. Chi volesse anche lo Stand, che non sarà incluso nella confezione, dovrà spendere altri 30€, per un prezzo complessivo di 950€.

Di PS5 Pro si è parlato molto nel corso degli scorsi mesi e anni. Che fosse in sviluppo lo si sapeva da tempo, ma c'erano dubbi su quando sarebbe stata svelata da Sony. Recentemente però, le voci si sono moltiplicate e sono emersi diversi materiali relativi alla console, che l'hanno anticipata, svelandone la maggior parte delle caratteristiche prima della presentazione di oggi.