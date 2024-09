Emerso un nuovo cheat code di DOOM dopo 27 anni, per una versione specifica

Il codice segreto è stato trovato dall'utente X @memory_fallen e permette di rendere semi-trasparenti le pareti del gioco . In questo modo non dovreste avere più problemi a superare i livelli o, quantomeno, a trovare la strada giusta.

Dopo ben 27 anni è stato scoperto un nuovo cheat code per la versione SEGA Saturn di Doom , lo storico sparatutto in prima persona di id Software che cambiò completamente il mondo dei videogiochi.

Il cheat

Per attivare il trucco, basta mettere in pausa il gioco e premere: X, Destra, B, Y, X, Destra, B, Y.

Basta poco, quindi. Lo scopritore del cheat ha anche pubblicato delle immagini che mostrano Doom per Saturn con e senza il cheat attivo.

La versione Saturn di Doom non è mai stata particolarmente apprezzata dai fan della serie, per via della sua qualità inferiore rispetto alle altre. In questo caso però parliamo di una funzione bonus nascosta, quindi immaginiamo che molti gradiranno comunque di scoprire questa curiosità.

Va inoltre detto che è straordinario quanto tempo ci sia voluto per scoprirla, probabilmente proprio perché non parliamo di una versione molto amata, intorno a cui, quindi, non si sono concentrati più di tanto gli sforzi collettivi della rete.