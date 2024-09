Cinque nuovi bundle Nintendo Switch sono in arrivo: data di uscita, prezzi e dettagli da un noto leaker

Gli altri due pacchetti sono invece dedicati a Nintendo Switch OLED , e uno di questi conterrà Super Mario Bros. Wonder , mentre l'altro non ha ancora dettagli precisi sui contenuti previsti, entrambi al prezzo di 349€ l'uno.

Il solito Billbil-kun, uno dei leaker più affidabili attualmente in circolazione, ha anticipato sul sito Dealabs la prossima uscita di ben cinque nuovi bundle su Nintendo Switch che dovrebbero raggiungere il mercato questo mese, con data di uscita fissata precisamente per il 19 settembre in Europa.

Cinque pacchetti per rilanciare Nintendo Switch

Si tratta dunque di cinque pacchetti che dovrebbero andare a rappresentare delle offerte piuttosto variegate e adatte a diversi tipi di pubblico.

Le immagini dei bundle pubblicate da Dealabs

Per riassumere, lo schema previsto sarebbe questo:

Pack 1 - Nintendo Switch Lite con contenuti ancora sconosciuti, prezzo: 219 euro

Pack 2 - Nintendo Switch Lite con contenuti ancora sconosciuti, prezzo: 219 euro

Nintendo Switch Sports Pack: con Nintendo Switch console standard (Joy-con neon blue/neon red) + Nintendo Switch Sports preinstallato + 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, prezzo: 299 euro Pack 1 - Nintendo Switch OLED: console colore bianco + un codice download per Super Mario Bros Wonder + 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online: prezzo: 349 euro

Pack 2 - Nintendo Switch OLED: contenuti sconosciuti al momento, prezzo: 349 euro

Secondo Billbil-kun sarebbe questa la novità riguardante Nintendo Switch in arrivo a settembre e non l'annuncio di Nintendo Switch 2, come invece era stato riferito da alcune fonti in precedenza.