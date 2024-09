Sarà 505 Games a portare Mightreya in occidente l'anno prossimo

L'editore 505 Games ha annunciato Mightreya , un entusiasmante gioco d'azione dalla grafica in stile anime, che sarà lanciato nel corso del 2025, in data ancora da destinarsi. Allo sviluppo che la software house indie giapponese Wazen, la stessa dell'apprezzatissimo Assault Spy , che ha il 92% di recensioni positive su Steam.

Dettagli sul gioco

Mightreya "promette di offrire un'esperienza elettrizzante che combina straordinarie battaglie aeree di super eroi con una coinvolgente storia in stile anime." Ma quale storia? I giocatori indosseranno i panni di Reya, una studentessa che è allo stesso tempo anche una supereroina e una content creator. Insieme alla sua manager Nio dovrà quindi affrontare delle mostruose creature provenienti da un'altra dimensione, chissà se per la salvezza del mondo o per accumulare un bel po' di Mi piace.

Quello che ci interessa è che il gioco è pieno di fantastici duelli aerei combattuti ad altissima velocità. Reya dispone di tre armi speciali e di 30 attacchi differenti, concatenabili in spettacolari combo, con cui affrontare i nemici. In totale Mightreya conterà 38 livelli in cui si affronteranno 24 tipi di nemici differenti. L'unica versione annunciata per ora è quella PC, che sarà disponibile su Steam.

Vediamo i requisiti di sistema, già leggibili sulla pagina del gioco: