Concord rimosso dagli account: in teoria non esiste più, ma su Steam ha ancora otto giocatori

Una fine rapida e indolore?

Attualmente quindi, chi ha acquistato il gioco su PlayStation 5 non lo troverà più nella sua libreria, come notificato da Sony stessa con un messaggio a schermo: "Grazie per essere un prezioso cliente di PlayStation. I servizi live per Concord sono stati disattivati il ​9 settembre 2024. Il gioco non è più giocabile e, di conseguenza, abbiamo rimosso questo contenuto dal tuo account."

Su Steam, la pagina del gioco è ancora presente, ma aprendola viene specificato che "non è più disponibile nel Negozio di Steam." Nonostante ciò pare che 8 persone abbiano ancora il gioco avviato, come rilevato da SteamDB, pur non potendo giocare. Chissà chi sono.

Stando a quanto riportato online, le copie fisiche PS5 di Concord consentono di arrivare alla schermata dei titoli, senza però che si possa andare oltre. Le copie digitali, invece, sono state semplicemente cancellate. Del resto Sony stessa aveva spiegato ciò che sarebbe accaduto. Alcuni hanno comunque puntato il dito sul fatto che si tratta dell'ennesima dimostrazione del potere degli editori sui giochi digitali, che possono essere cancellati come vogliono, rendendo impossibile preservarli.

Detto questo, ricordiamo brevemente cos'è successo. Concord è stato lanciato ad agosto e pare aver venduto pochissime copie, circa 25.000 in tutto il mondo. Il 3 settembre Sony ha annunciato la chiusura dei server di gioco e la cancellazione dello stesso, per uno dei fallimenti più grossi che abbia mai registrato.