Concord avrebbe venduto solo 25.000 copie finora, un flop senza precedenti per PlayStation

Più nello specifico, secondo l'analista Simon Carless, Concord avrebbe venduto finora solo 25.000 copie , di cui circa 10.000 su Steam e le restanti su PS5. Come detto si tratta di una stima, ma è plausibile se consideriamo anche i numeri condivisi da Matt Piscatella di Circana, che afferma che Concord si è classificato 147esimo nella classifica dei giochi più giocati dagli utenti PS5 negli USA, in pratica meno dello 0,2% di quelli attivi .

Sin dalla presentazione in pompa magna del gameplay avvenuta durante l'ultimo State of Play, Concord non è riuscito a guadagnarsi l'interesse del pubblico, con molti che mesi prima del lancio già pronosticavano un fiasco commerciale. Ora che il gioco è arrivato nei negozi da una settimana, non solo queste previsioni si stanno rivelando corrette, ma addirittura stando alle stime di alcuni analisti di mercato potremmo essere di fronte a un flop senza pari nella storia di PlayStation .

I motivi dell'insuccesso per gli analisti di mercato

Tutti gli analisti interpellati da IGN concordano sul fatto che sono tre le cause principali dell'insuccesso commerciale di Concord, ovvero il pessimo marketing che ha anticipato il lancio del gioco, il prezzo elevato (laddove il mercato di riferimento è popolato esclusivamente da free-to-play" e l'assenza di elementi che permettano al gioco di differenziarsi e spiccare in un genere saturo come quello degli hero shooter.

Un duello tra due personaggi di Concord

Per quanto riguarda il marketing, Piscatella afferma che Sony a un certo punto ha gettato la spugna e di conseguenza il gioco ha sofferto di "scarsa consapevolezza e intenzione di acquisto tra i giocatori di videogiochi", tanto che stando a un'indagine di mercato di Circana a luglio solo una piccola percentuale di giocatori sapeva dell'esistenza del gioco.

Per Rhys Elliott di Media Research, il prezzo d'ingresso di 39 euro ha ridotto ulteriormente le probabilità che il gioco riceva un passaparola positivo, laddove a suo avviso sarebbe stata molto più sensata una formula free-to-play o quantomeno l'inclusione del gioco nell'abbonamento di PlayStation Plus.

"Un gruppo ristretto di giocatori potrebbe essere disposto a tentare la sorte con un nuovo gioco gratuito, ma pagare 40 dollari è una richiesta eccessiva nell'attuale clima macroeconomico", ha detto Elliott. "Concord avrebbe dovuto essere lanciato come free-to-play, o almeno come parte dell'abbonamento a PlayStation Plus, per avere una chance nel suo genere sovraffollato. Naturalmente non è troppo tardi per farlo, ma il danno potrebbe essere già stato fatto. Le prime impressioni contano".

Uno dei personaggi giocabili di Concord

Marketing inefficace, un prezzo salato, un'accoglienza tiepida da parte di critica e giocatori (a proposito ecco la nostra recensione di Concord) e una finestra di lancio debole: per Matt Piscatella il morale della favola è che "a volte tutto ciò che può andare storto va storto. Anche se è piuttosto raro che vada così male."