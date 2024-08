Il cavo USB-C UGREEN da 60 W e di un metro di lunghezza è in sconto su Amazon ad un ottimo prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un cavo USB-C UGREEN da 60 W e di un metro di lunghezza . Lo sconto è del 15% rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è spedito da Amazon . Non si trova al prezzo più basso di sempre, ma parliamo di poche decine di centesimi differenza.

Le caratteristiche del cavo USB-C

Il cavo USB-C di UGREEN è compatibile con tutti i dispositivi USB-C, per la ricarica di laptop, smartphone, console come Nintendo Switch, droni e non solo. È lungo un metro, ma ci sono anche modelli più lunghi, fino a tre metri per chi ha necessità specifiche.

Il cavo USB-C

Il cavo supporta la ricarica fino a 60 W ed è in grado di caricare un iPhone 15 fino al 60% in 30 minuti (se si usa un caricatore adeguato, chiaramente). Il cavo è rivestito in nylon così da resistere il più possibile ai piegamenti e alle torsioni.