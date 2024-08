Tales of Graces f Remastered, svelati risoluzione e framerate per ogni versione e i requisiti per PC

Tramite il sito ufficiale di Tales of Graces f Remastered, Bandai Namco ha svelato le spefiche relative a risoluzione e framerate per ogni piattaforma e i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC.

Su PS4 e Xbox One il gioco raggiunge una risoluzione 1080p a 60 fps, mentre su Nintendo Switch si scende a 30 fps sia in modalità portatile che con la console collegata al doc. Su PS5 e Xbox Series X la risoluzione sale ai 4K e a 1440p su Series S, con il framerate bloccato a 60 fps. Su PC questi parametri cambiano alla vostra risoluzione, ma la buona notizia è che è possibile raggiungere un framerate fino a 60 fps. A parte queste differenze tutte le versioni saranno identiche. Riepilogando:

Nintendo Switch (modalità TV): 1080p a 30 fps

Nintendo Switch (modalità portatile): 1080p a 30 fps

PS5: 2160p a 60 fps

PS4: 1080p a 60 fps

PS4 Pro: 1440p a 60 fps

Xbox Series X: 2160p a 60 fps

Xbox Series S: 1440p a 60 fps

Xbox One e S: 1080p a 60 fps

Xbox One X: 1440p a 60 fps

PC: risoluzione fino a 2160p e framerate a 30, 60 e 120 fps

Nel sito viene specificato anche che acquistando la versione PS4 si ottiene gratuitamente l'upgrade alla versione PS5 e viceversa acquistando quest'ultima si ottiene la controparte oldgen senza costi aggiuntivi. La versione Xbox One garantisce un aggiornamento gratuito a Series X e S.