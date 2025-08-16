15

Cercate un GDR che vi commuova? Ecco la Top 40 stilata dai fan giapponesi

I GDR possono essere epici, esilaranti, divertenti ma anche commoventi: lo sanno bene i fan giapponesi che hanno stilato una Top 40 dei giochi di ruolo che sono in grado di farci piangere.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/08/2025
Tidus che piange in Final Fantasy 10

Se siete in cerca di un videogioco di ruolo che sia in grado di farvi piangere, siete fortunati perché i fan giapponesi hanno stilato una lista dei GDR più commoventi in circolazione.

Inoltre, non ci sono solo titoli giapponesi nella lista.

I GDR più commoventi secondo i giapponesi

Il sondaggio è stato condotto da Dengeki Faminico Gamer e ha ottenuto 4.700 risposte. In prima posizione troviamo con 498 voti un grande classico del 2001 di PS2: Final Fantasy 10. Considerando quanto abbia appassionato la storia di Tidus e Yuna, non ci stupiamo del risultato.

Tidus di Final Fantasy X
Tidus di Final Fantasy X

Final Fantasy riesce inoltre a ottenere anche la seconda posizione, ma con un capitolo che potrebbe sorprendervi: Final Fantasy 7 Crisis Core è considerato un GDR molto commovente dagli appassionati e batte anche Persona 3 che si ferma alla terza posizione. Rimanendo in tema Final Fantasy, in sedicesima posizione troviamo Final Fantasy 14 ma come potete vedere poco sotto ci sono molti altri titoli della serie in classifica.

Final Fantasy 14 è in un brutto momento, ammette il director, ma ci sono piani per migliorarlo Final Fantasy 14 è in un brutto momento, ammette il director, ma ci sono piani per migliorarlo

Uscendo dall'oriente, troviamo Undertale in tredicesima posizione e Omori in 18esima. Entrambi gli indie sono molto amati e hanno appassionato chiaramente non solo gli occidentali ma anche i giapponesi.

Ecco infine la top 40 completa:

  1. Final Fantasy 10
  2. Final Fantasy 7 Crisis Core
  3. Persona 3
  4. Okami
  5. MOTHER 3
  6. Tale of the Abyss
  7. Dragon Quest 11
  8. Final Fantasy 9
  9. Suikoden II
  10. Final Fantasy 15
  11. Tales of Legendia
  12. NieR:Automata
  13. UNDERTALE
  14. MOTHER 2
  15. Xenoblade Chronicles 2
  16. Final Fantasy 14
  17. NieR Replicant
  18. OMORI
  19. Final Fantasy Type-0
  20. Dragon Quest V: La sposa del destino
  21. PoPoLoCrois Monogatari II
  22. Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del tempo ed Esploratori dell'oscurità
  23. Shin Megami Tensei: Persona 4
  24. Final Fantasy 7
  25. Xenoblade Chronicles 3
  26. Grandia
  27. Yakuza: Like a Dragon
  28. Suikoden
  29. Tales of Xillia 2
  30. Legend of Mana
  31. Shadow Hearts: Covenant
  32. Final Fantasy 16
  33. Kingdom Hearts II
  34. Final Fantasy 5
  35. Persona 2: Innocent Sin
  36. Lost Odyssey
  37. The Legend of Heroes: Trails
  38. Kingdom Hearts 358/2 Days
  39. Tales of Destiny
  40. SaGa Frontier 2
Cercate un GDR che vi commuova? Ecco la Top 40 stilata dai fan giapponesi