Cercate un GDR che vi commuova? Ecco la Top 40 stilata dai fan giapponesi

Se siete in cerca di un videogioco di ruolo che sia in grado di farvi piangere, siete fortunati perché i fan giapponesi hanno stilato una lista dei GDR più commoventi in circolazione .

I GDR più commoventi secondo i giapponesi

Il sondaggio è stato condotto da Dengeki Faminico Gamer e ha ottenuto 4.700 risposte. In prima posizione troviamo con 498 voti un grande classico del 2001 di PS2: Final Fantasy 10. Considerando quanto abbia appassionato la storia di Tidus e Yuna, non ci stupiamo del risultato.

Tidus di Final Fantasy X

Final Fantasy riesce inoltre a ottenere anche la seconda posizione, ma con un capitolo che potrebbe sorprendervi: Final Fantasy 7 Crisis Core è considerato un GDR molto commovente dagli appassionati e batte anche Persona 3 che si ferma alla terza posizione. Rimanendo in tema Final Fantasy, in sedicesima posizione troviamo Final Fantasy 14 ma come potete vedere poco sotto ci sono molti altri titoli della serie in classifica.

Uscendo dall'oriente, troviamo Undertale in tredicesima posizione e Omori in 18esima. Entrambi gli indie sono molto amati e hanno appassionato chiaramente non solo gli occidentali ma anche i giapponesi.

Ecco infine la top 40 completa: