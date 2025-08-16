Due ex-director di Naughty Dog lavorano a un nuovo gioco ispirato a The Last of Us Online

Ad alcuni membri del team di Naughty Dog è spiaciuto vedere il progetto cancellato e hanno quindi deciso di separarsi dalla compagnia di Sony e lavorare su un proprio progetto .

The Last of Us Online è stato cancellato da quasi due anni, a causa del fatto che il progetto avrebbe richiesto troppo supporto a lungo termine.

Cosa sappiamo del nuovo gioco dei director di The Last of Us Online

In una recente intervista con GameSpark, due ex dipendenti di Naughty Dog hanno confermato di aver lavorato insieme a un nuovo progetto per diversi mesi. L'ex Game Director di Naughty Dog Vinit Agarwal e l'ex direttore creativo Joe Pettinati hanno unito le forze per creare un proprio studio.

Ora i due stanno lavorando a un gioco multigiocatore che sarà simile a The Last of Us Online, ovvero dovrebbe essere una evoluzione della modalità online Fazioni del primo The Last of Us su PS3.

Non si tratta di una nostra supposizione, precisiamo, in quanto Agarwal ha esplicitamente citato la modalità multiplayer di The Last of Us come grande fonte di ispirazione.

Il nuovo progetto è ancora nelle fasi iniziali, quindi gli sviluppatori non sono ancora pronti a rivelare troppo tuttavia Agarwal ha detto a GameSpark che il progetto è già giocabile. Tutto ciò che sappiamo è che sarà un gioco multiplayer con un gameplay action e con elementi cinematografici. Ci vorrà però per certo di molto tempo per poterlo vedere in azione.

Infine, ricordiamo che The Last of Us Stagione 3 ha un periodo di uscita confermato da HBO.