The Last of Us Stagione 2 non vi piace? "Non siete obbligati a guardarla", dice Bella Ramsey

La seconda stagione della serie TV di The Last of Us non è stata ben accolta quanto la prima e le critiche online sono ben visibili. Anche Bella Ramsey, interprete di Ellie , ha commentato la situazione, spiegando qual è il suo punto di vista.

Le parole di Ramsey alle critiche a The Last of Us Stagione 2

"Cerco di rimanere fuori portata il più possibile, in tutta onestà." Ha detto Ramsey, commentando le critiche rivolte a The Last of Us Stagione 2.

"Non siete obbligati a guardarla. Se la odiate veramente così tanto, esiste il videogioco. Potete semplicemente giocare il videogioco di nuovo. Se la volete guardare, speso che vi piaccia".

Non è il primo commento di Ramsey su The Last of Us, ovviamente: l'interprete di Ellie ha anche parlato dell'addio di Neil Druckmann - co-creatore dei videogiochi e della serie TV - che ha lasciato completamente in mano al regista e co-creatore della serie TV Craig Mazin la gestione della terza stagione, che ha ovviamente già una struttura definita.

Ramsey tornerà nei panni di Ellie, ovviamente, ma non è chiaro in che misura visto che la terza stagione sarà focalizzata sul personaggio di Kaitlyn Dever, Abby, di cui abbiamo visto solo qualche frammento in questa seconda stagione. Sappiamo però che la terza stagione sarà più lunga, quindi potrebbe comprendere anche la nota sequenza finale del videogioco The Last of Us Parte 2.

Dovremo attendere un po' però per scoprirlo, visto che The Last of Us Stagione 3 richiederà probabilmente alcuni anni prima del suo arrivo sul piccolo schermo.