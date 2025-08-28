1

Il monitor curvo AOC WQHD da 34" è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor curvo AOC QHD da 34" al prezzo più basso di sempre. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/08/2025
Monitor curvo AOC QHD

Su Amazon è disponibile il monitor AOC QHD da 34" a 299 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 331,99 € e il prezzo consigliato di 379 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor AOC CU34V5CW

Si tratta di un monitor curvo (opaco) da 34" QHD Ultra Wide 1440p con pannello VA 100 Hz ad elevato contrasto, altezza regolabile, cornice sottile e connessione USB-C con alimentatore. Grazie alla tecnologia Flicker Free e Low Blue Light i vostri occhi non saranno affaticati nemmeno dopo lunghe sessioni di gaming, studio o lavoro.

Monitor AOC
Monitor AOC

Inoltre, la sincronizzazione adattiva delle immagini FreeSync consente immagini senza striature. Tra le opzioni di connettività troviamo USB-C con un alimentatore fino a 65W, 4 porte USB, una porta HDMI e DisplayPort. Inoltre, in questo caso troviamo anche una configurazione con webcam e microfono integrato.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il monitor curvo AOC WQHD da 34" è in sconto su Amazon al minimo storico