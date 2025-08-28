Il monitor curvo AOC WQHD da 34" è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il monitor AOC QHD da 34" a 299 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 331,99 € e il prezzo consigliato di 379 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del monitor AOC CU34V5CW
Si tratta di un monitor curvo (opaco) da 34" QHD Ultra Wide 1440p con pannello VA 100 Hz ad elevato contrasto, altezza regolabile, cornice sottile e connessione USB-C con alimentatore. Grazie alla tecnologia Flicker Free e Low Blue Light i vostri occhi non saranno affaticati nemmeno dopo lunghe sessioni di gaming, studio o lavoro.
Inoltre, la sincronizzazione adattiva delle immagini FreeSync consente immagini senza striature. Tra le opzioni di connettività troviamo USB-C con un alimentatore fino a 65W, 4 porte USB, una porta HDMI e DisplayPort. Inoltre, in questo caso troviamo anche una configurazione con webcam e microfono integrato.