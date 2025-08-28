0

Steam regala a tutti un gioco survival ad ambientazione tropicale, gratis solo per alcune ore

Su Steam è possibile scaricare un gioco gratis per PC: si tratta di un interessante survival ad ambientazione tropicale, che è stato messo a disposizione liberamente per alcune ore.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/08/2025
Un'immagine di Dead in Bermuda

Steam ha messo a disposizione gratis un interessante gioco survival ad ambientazione tropicale: si tratta di Dead in Bermuda, un titolo sviluppato da Ishtar Games che può essere riscattato e scaricato gratuitamente ancora per alcune ore.

Potete trovare il gioco in questione all'indirizzo riportato qui sotto, ma considerate che la promozione scade domani, 29 agosto, alle ore 19:00, dunque avete fino a quel momento per poter aggiungere il titolo alla vostra libreria:

Si tratta di un gioco di sopravvivenza che propone un'ambientazione piuttosto classica per il genere, mettendo in scena un gruppo di persone precipitate su un'isola apparentemente deserta che devono cavarsela di fronte alle varie sfide proposte dalla situazione.

Una specie di Lost

Dead in Bermuda mischia elementi di sopravvivenza ad altri legati alla gestione delle risorse e anche caratteristiche da RPG e avventura, in un misto che si rivela piuttosto ben amalgamato, con un gameplay più complesso di quanto possa emergere a prima vista.

Una scena di Dead in Bermuda
Una scena di Dead in Bermuda

Oltre a gestire le risorse per la sopravvivenza, i giocatori devono anche controllare le relazioni tra i sopravvissuti e le loro diverse esigenze, cercando di calibrare le azioni e bilanciare le scelte in modo da far sopravvivere il gruppo.

Oltre alle esigenze più immediate, il gioco introduce anche una trama più profonda e oscura, legata a una misteriosa profezia di cui si scoprono tracce esplorando l'isola.

Insomma, si tratta di un titolo piuttosto interessante, che può anche contare sul classico fascino della situazione resa celebre anche dalla serie TV Lost, a cui Dead in Bermuda sembra ispirarsi, sotto certi aspetti.

