Il producer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater spera che Kojima veda quanto è “rispettoso” dell'originale

Il producer della serie Metal Gear spera che Hideo Kojima capisca quanto Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è rispetto del titolo originale, anche se il creatore non sembra intenzionato a giocarlo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/08/2025
Noriaki Okamura, producer della serie Metal Gear Solid, ha dichiarato che spera che un giorno Hideo Kojima possa vedere quanto Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sia un rifacimento fedele e rispettoso del lavoro svolto dal team di sviluppo originale, indipendentemente dal fatto che decida di giocarlo o meno.

"Non siamo sicuri di cosa Kojima voglia fare, ma vogliamo realizzare questo gioco con grande rispetto per tutte le persone con cui abbiamo lavorato in passato", ha affermato Okamura in un'intervista a Inverse. "Ci piacerebbe molto che anche lui lo vedesse."

Hideo Kojima non sembra affatto interessato al remake

Paradossalmente, proprio la scelta di mantenere intatta la struttura del gioco originale, senza introdurre cambiamenti sostanziali al gameplay o alla narrazione, è uno dei motivi per cui Hideo Kojima a quanto pare non ha intenzione di giocare al remake.

Lo ha dichiarato lui stesso in un'intervista pubblicata a luglio da Ssense, dove ha affermato: "No, non lo giocherò. [...] Le soluzioni grafiche e i sistemi di gioco sono praticamente gli stessi. Tante persone lo apprezzeranno, e lo capisco, ma è importante inserire anche qualcosa di veramente nuovo per l'industria."

Chissà se un giorno Kojima cambierà idea e deciderà di dare una chance a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Nel frattempo, vi ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

