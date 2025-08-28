Resident Evil Requiem sarà la montagna russa di emozioni "più estrema" nella storia della serie

"Per quanto riguarda lo sviluppo siamo nella fase di test, in vista dell'uscita prevista per febbraio, e anche giocandolo internamente, cercando di immedesimarci nei giocatori... sento davvero che sarà una montagna russa incredibile", ha dichiarato Nakanishi a Eurogamer. "La tensione accumulata durante il gioco e il senso di liberazione che ne segue saranno così forti e distanti tra loro da creare un impatto emotivo straordinario . È forse il divario più estremo che abbiamo mai realizzato, e proprio per questo sarà qualcosa di davvero speciale."

Resident Evil Requiem si preannuncia come una montagna russa di emozioni , almeno secondo le parole del director Koshi Nakanishi, che in una recente intervista, lo ha definito da questo punto di vista come il titolo "più estremo" della serie , sottolineando come il contrasto tra i momenti di tensione e quelli di sollievo sarà talmente marcato da offrire un'esperienza emotivamente intensa e imprevedibile.

Il mostro della demo non sarà come Mr. X, Lady Dimitrescu e altri “stalker” della serie

Nakanishi ha parlato anche della creatura che dà la caccia alla protagonista Grace Ashcroft nella demo mostrata alla Gamescom, spiegando come Capcom abbia lavorato per differenziarla dai celebri "stalker" della serie, come Mr. X e Nemesis (Resident Evil 3), Jack Baker (Resident Evil 7) o Alcina Dimitrescu (Village).

Pur evitando di svelare troppo, il director ha precisato che la creatura non è invincibile e che Grace potrà contrastarla, ma con modalità completamente nuove rispetto ai precedenti capitoli e in linea con la volontà di offrire un saliscendi di emozioni al giocatore.

"È qualcosa su cui dobbiamo riflettere ogni volta che realizziamo un nuovo gioco con un nemico stalker. Non possiamo permettere che i giocatori pensino: "Ecco lo stalker, me lo aspettavo", quindi abbiamo ragionato attentamente sull'approccio da adottare."

Il mostro che darà la caccia a Grace in Resident Evil Requiem

"Penso che stavolta... beh, come al solito, siamo piuttosto riservati sui dettagli a questo punto dello sviluppo. Ma vogliamo offrire ai giocatori un modo per affrontare e superare questo nemico. Cosa comporti esattamente lo sveleremo più avanti, ma credo che stavolta i giocatori sentiranno davvero di avere finalmente l'opportunità di ribaltare la situazione e gestire lo stalker in un modo che non era possibile nei capitoli precedenti."

Resident Evil Requiem sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 27 febbraio 2026. Il gioco, insieme a Pragmata, Onimusha: Way of the Sword e molti altri titoli Capcom, sarà protagonista al Tokyo Game Show, in programma dal 25 al 28 settembre, dove sono attese nuove informazioni e aggiornamenti.