GCC Pokémon Pocket: l'espansione Sorgenti Recondite è disponibile da oggi, con oltre 100 nuove carte ed eventi

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, GCC Pokémon Pocket ha ricevuto la nuova espansione Sorgenti Recondite, disponibile da oggi e destinata ad apportare oltre 100 nuove carte al catalogo e nuovi eventi per conquistare le creature.

Sorgenti Recondite si concentra sui Pokémon della regione di Johto, e comprende diverse creature tra cui i leggendari Raikou, Entei e Suicune, oltre ad alcuni Pokémon dalla regione di Hoenn, proseguendo nell'esplorazione delle aree avviata in "La Via del Cielo e del Mare".

In generale, in Sorgenti Recondite ritroveremo molte delle creature conosciute per la prima volta in Pokémon Oro e Argento, come il suddetto Suicune, Raikou, Entei, Latios e Latias, ma anche diversi altri inediti come Stunkfish, Milotic, Spugna, Mantyke e altri, oltre alla carta allenatore Venditrice Itinerante.