GCC Pokémon Pocket: l'espansione Sorgenti Recondite è disponibile da oggi, con oltre 100 nuove carte ed eventi

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, GCC Pokémon Pocket ha ricevuto la nuova espansione Sorgenti Recondite, disponibile da oggi e destinata ad apportare oltre 100 nuove carte al catalogo e nuovi eventi per conquistare le creature.
Sorgenti Recondite si concentra sui Pokémon della regione di Johto, e comprende diverse creature tra cui i leggendari Raikou, Entei e Suicune, oltre ad alcuni Pokémon dalla regione di Hoenn, proseguendo nell'esplorazione delle aree avviata in "La Via del Cielo e del Mare".
In generale, in Sorgenti Recondite ritroveremo molte delle creature conosciute per la prima volta in Pokémon Oro e Argento, come il suddetto Suicune, Raikou, Entei, Latios e Latias, ma anche diversi altri inediti come Stunkfish, Milotic, Spugna, Mantyke e altri, oltre alla carta allenatore Venditrice Itinerante.
Alcune carte e gli eventi previsti
Potete vedere alcune delle nuove carte, comprese quelle più rare riferite ai leggendari EX, nella galleria riportata qui sotto, in attesa di poterle scoprire all'interno di GCC Pokémon Pocket aprendo le nuove buste dell'espansione.
A partire da lunedì 1 settembre 2025, sarà possibile mettere in mostra le proprie nuove carte con una nuova copertina e un nuovo sfondo raffiguranti Suicune, una delle creature protagoniste di Sorgenti Recondite.
Ricordiamo inoltre gli eventi previsti per questa nuova fase di GCC Pokémon Pocket:
- Evento bonus Zoroark dal 3 al 13 settembre: possibilità di ottenere varie carte promozionali come Zoroark lottando contro la CPU
- Settimana bonus dal 7 al 14 settembre, con la possibilità di ottenere Clessidre buste e altri premi
- Evento pesca misteriosa dal 14 al 24 settembre che consentirà di ottenere carte promo e buoni, tra le quali anche Miltank e Phanpy e presenza di missioni per ottenere dei Buoni negozio evento
- Evento comparsa massiccia di Pokémon di tipo Acqua dall'8 al 25 settembre, con la possibilità di ottenere creature di questo tipo nella pesca rara e nella pesca extra