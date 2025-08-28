Nothing nella bufera: le foto del Phone 3 erano in realtà stock professionali

Il lancio del Nothing Phone 3, atteso come uno degli smartphone più interessanti del 2025, è stato oscurato da una controversia legata alle fotografie di esempio mostrate nei negozi. Diversi utenti hanno notato che le immagini presenti sui demo unit non erano state scattate con il nuovo dispositivo , ma erano in realtà foto professionali acquistate su un marketplace di stock. Tra i soggetti raffigurati figuravano una scala a chiocciola, un faro d'auto e un ritratto femminile.

Le conferme dei fotografi e la spiegazione

Un fotografo, rimasto anonimo, ha dichiarato a The Verge che la sua immagine era stata scattata nel 2023 con una fotocamera professionale e non con il Nothing Phone 3. L'EXIF del file conferma la versione dei fatti. Anche Roman Fox, autore dello scatto del faro dell'auto, ha raccontato ad Android Authority che Nothing aveva acquistato la licenza della sua foto, anch'essa realizzata nel 2023 con una Fujifilm XH2s. Nonostante ciò, sui dispositivi demo le immagini erano accompagnate dal messaggio: "Giudica tu stesso. Ecco cosa ha catturato la nostra community con Phone 3."

Di fronte alle accuse, Akis Evangelidis, co-fondatore di Nothing, ha rilasciato una dichiarazione su X parlando di "un oversight sfortunato". Evangelidis ha spiegato che i demo unit vengono preparati circa quattro mesi prima del lancio con immagini segnaposto, per poi essere aggiornati con scatti reali e materiali ufficiali. In questo caso, alcune unità sarebbero rimaste con le foto stock, senza che il team completasse la sostituzione prevista.