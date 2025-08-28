Super Robot Wars Y è disponibile su PC, PS5 e Switch: il trailer di lancio celebra i mech storici degli anime

Da Mobile Suit Z Gundam a Combattler V, da Macross Delta a Code Geass, passando per Mazinga e SSSS.DYNAZENON, il filmato conferma che il gioco è un gigantesco crossover pensato per soddisfare i gusti di tutti gli appassionati del genere mecha anime.

Super Robot Wars Y è finalmente disponibile nei negozi per PS5, Nintendo Switch e PC (via Steam) . Per l'occasione, Bandai Namco ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio che mostra parte del cast stellare di mech ed eroi provenienti da celebri serie anime.

Scontri a base di robottoni e strategia

Super Robot Wars Y è uno strategico a turni dove ogni scelta tattica può cambiare le sorti della battaglia. I giocatori devono sfruttare al meglio il posizionamento e le abilità uniche dei loro robot, che possono essere potenziati investendo risorse e crediti guadagnati durante le missioni. Una novità importante è il sistema Assist Link, che consente ai personaggi di supporto (non piloti) di intervenire in combattimento con bonus passivi, cure e potenziamenti.

Il gioco presenta una trama completamente originale, incentrata sui protagonisti Cross e Forte Tsukinowa, piloti del mecha Lunedrache. Il giocatore può scegliere uno dei due, influenzando lo sviluppo narrativo. La storia intreccia le vicende dei vari anime coinvolti in un'unica minaccia globale, dando vita a un racconto coeso e coinvolgente.

Quelli che abbiamo visto nel trailer sono solo alcuni dei tantissimi anime coinvolti in questo enorme crossover a base di robot, vediamo l'elenco completo delle serie anime incluse al lancio: