Super Robot Wars Y presenta le animazioni dei nemici con un trailer

Il nuovo trailer di Super Robot Wars Y presenta le animazioni dei nemici che avremo modo di affrontare durante la lunga campagna del gioco, e che valorizzano le caratteristiche di ognuno dei nostri avversari, restando ovviamente fedeli a quanto visto negli anime di riferimento.

Il video dimostra la cura che gli sviluppatori stanno mettendo nella realizzazione del nuovo capitolo della celebre serie strategica, che si estende appunto alla resa su schermo dei nemici oltre che dei robot che faranno parte della nostra squadra e dei relativi piloti.

Non è tutto, ad ogni modo: nel trailer vediamo anche uno dei personaggi inediti che faranno il proprio debutto in Super Robot Wars Y, nella fattispecie Re Seivas, pilota del potente Vi Lumenus: un robot capace di avvolgersi tra le fiamme e lanciarsi contro l'obiettivo alla stregua di una cometa.

C'è inoltre spazio per le meccaniche del gameplay, che includono un albero delle abilità sbloccabili per migliorare l'efficacia della squadra, una funzionalità di salvataggio automatico e il ritorno della modalità automatica per i più pigri.