Il cosplay di Sue Storm da Melamori mostra la Donna Invisibile nel costume visto anche in Marvel Rivals

I Fantastici 4 tornano di moda grazie al nuovo film del MCU a loro dedicato che mette in scena (di nuovo) le origini di questi super-eroi veterani, ma sono sempre rimasti ben presenti nell'immaginario e anche il recente successo di Marvel Rivals ha contribuito a questo: in particolare, il personaggio della Donna Invisibile è forse uno dei più iconici nonché soggetto preferito dalle cosplayer, come dimostra questo nuovo cosplay di Sue Storm da parte di Melamori.

Può sembrare paradossale il fatto che la Donna Invisibile sia uno dei soggetti preferiti per dei cosplay in cui le modelle puntano soprattutto a farsi vedere, ma Sue Storm è in effetti anche una donna alquanto appariscente nella sua rappresentazione classica, ed è così che viene messa in mostra anche in questo caso, non proprio nel pieno utilizzo dei suoi poteri.

Melamori si mostra in foto con il classico costume da combattimento di Sue Storm nel ruolo della Donna Invisibile nei Fantastici 4, ovvero una sorta di tuta spaziale particolarmente attillata, molto vicina in questo caso a quella vista per il personaggio in Marvel Rivals.