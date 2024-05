Dragon Ball, il cosplay di Bulma da nic_the_pixie ci porta in spiaggia

Il buon vecchio Dragon Ball è praticamente una fonte inesauribile d'ispirazione per cosplayer, come dimostra anche quest'ottimo cosplay di Bulma da parte di nic_the_pixie , che mostra il personaggio in versione classica, sulla spiaggia.

La Bulma di nic_the_pixie

La versione messa in scena da nic_the_pixie ricorda molto una delle prime "edizioni" di Bulma ragazza, in uno dei più classici abbigliamenti in cui la troviamo durante la prima fase della storia del manga originale, con qualche tocco personale in aggiunta.



"Sto cercando delle sfere del drago, ne avete?" Ci chiede la ragazza, che si presenta in un paio di foto piuttosto sobrie e contenute, per poi scatenarsi nella terza immagine, come è un po' sua caratteristica, per quanto riguarda i set di foto cosplay.

