Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma da Elia.fery ha trovato una sfera del drago

In un modo o nell'altro, tra i soggetti preferiti dalle cosplayer di tutto il mondo rientra sempre, da Dragon Ball, la versione da coniglietto di Bulma e anche questo cosplay di Bunny Bulma da parte di Elia.fery lo dimostra, ancora una volta.

Variante storica del celebre personaggio di Dragon Ball, nonostante sia comparsa solo per brevi tratti della lunga serie di Akira Toriyama, è evidente come Bunny Bulma sia entrata in maniera stabile nell'immaginario comune, con il tipico costume da coniglietta che ha popolato le fantasie di milioni di fan.

La storia è ormai nota: con i suoi vestiti rovinati, Bulma è costretta a chiedere aiuto al porcellino antropomorfo Oolong per avere un ricambio, ma quest'ultimo ovviamente non poteva avere dei capi normali a disposizione, approfittando chiaramente della situazione per costringere la ragazza a vestirsi in maniera provocante.

In questo caso vediamo un'ottima interpretazione da parte di Elia.fery, che ha ricostruito il costume in maniera fedele e anche la parrucca a replicare l'impossibile capigliatura verde smeraldo. Per l'occasione, Bulma sembra aver anche trovato una sfera del drago, ovvero il soggetto che mette in moto l'intera storia di Dragon Ball nella prima serie (e non solo).



