Silent Hill: il cosplay di Pyramid Head rosa di Jessica Nigri ci fa sognare di essere uccisi

Jessica Nigri è tornata a indossare i panni che le sono più appropriati, quelli del Pyramid Head, personaggio iconico della serie Silent Hill, in un cosplay che ha una particolarità che spiazzerà tutti i fan de personaggio: è rosa. In effetti essere uccisi da un Pyramid Head così potrebbe essere un sogno che si avvera, o che almento ci fa desiderare il ritorno della serie... in qualche modo.

Come sempre la regina delle cosplayer ha fatto un ottimo lavoro con il costume, curatissimo e arricchito di numero dettagli, per dare un senso alla revisione di Pyramid Head, che è sempre letale, ma ora uccide con un fiocco rosa, delle calze rosa e bianche e una mise non proprio da horror, ma che in qualche modo terrorizza. Ovviamente non manca la testa a piramide.

Naturalmente, la Nigri ha realizzato il cosplay completamente da sola, pubblicando online anche dei tutorial. Uno in particolare spiega come realizzare la spada. Insomma, l'impegno della Nigri per il mondo dei cosplay è sempre immenso, così come il suo amore per la materia, che del resto domina indisturbata.

Pyramid Head è apparso per la prima volta in Silent Hill 2, dove svolge la funzione di antagonista ma, visto il successo, si è emancipato entrando praticamente nell'immaginario complessivo della serie come uno dei personaggi principali.