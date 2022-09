Onrush: i server stanno per chiudere, a rischio i progressi single player

Presto i server di Onrush non funzioneranno più, bloccando anche i progressi della modalità single player. In realtà non c'è stato alcun annuncio ufficiale da parte di Codemasters o di Electronic Arts, ma dal 30 settembre 2022 GameSparks, servizio su cui si appoggia Onrush, chiuderà i battenti definitivamente. L'unica soluzione sarebbe la pubblicazione di una patch che stacchi almeno la modalità single player dai server ma, considerando lo scarso successo di Onrush, è difficile che accada. Certo, fa riflettere il fatto che non si stia parlando di un gioco antico, ma di uno del 2018.

Oltretutto Codemasters lo ha tolto dalla vendita a inizio mese, almeno in digitale, quindi riteniamo che sia difficile che voglia spenderci sopra delle risorse per tenerlo vivo. Il risultato è che i pochi che ci giocano ancora dovrebbero provare a sbloccare più contenuti possibili prima della data dello spegnimento, altrimenti poi non avranno più la possibilità di farlo.

Onrush è solo una delle ormai innumerevoli vittime dell'online, ossia di quei molti giochi che finiscono letteralmente per sparire quando vengono chiusi i servizi su cui si appoggiano. Difficile anche che i fan possano fare qualcosa, perché mantenerli attivi è davvero complesso e dispendioso e a volte si viene portati anche in tribunale per averlo fatto.