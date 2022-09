Star Wars: Disney vuole un gioco nuovo ogni 6 mesi, dice Tom Henderson

Secondo non meglio identificate "fonti" consultate dal giornalista/insider Tom Henderson, sembra che Disney punti a far uscire un gioco nuovo ogni 6 mesi sul franchise Star Wars, alternando produzioni di grosso calibro con altre minori ma mantenendo una frequenza regolare.

L'idea riferita da queste fonti vicine al soggetto in questione sarebbe di lanciare un gioco tripla A e un gioco di minori dimensioni per ogni anno fiscale, dunque sostanzialmente un gioco ogni 6 mesi su Star Wars, attraverso un ruolino di marcia veramente serrato e anche piuttosto difficile da mantenere in maniera regolare, considerando le difficoltà dello sviluppo attuale.

Star Wars Jedi: Survivor è solo uno dei tanti progetti di Star Wars in corso

D'altra parte, a ben vedere c'è già una possibile lineup che rientrerebbe in tale progetto, pensando ai giochi già annunciati o a quelli emersi dai rumor:

Si tratta già di 8 giochi, di cui un paio abbiamo solo sentito parlare attraverso voci di corridoio, che danno già un'idea di come sia possibile seguire una pianificazione così ricca almeno per quanto riguarda il prossimo periodo.

Il fatto di affidarsi a più publisher anche di grandi dimensioni come EA e Ubisoft rappresenta ovviamente un vantaggio: non occupandosi direttamente dello sviluppo di ognuno, Disney può permettersi di organizzare diversi progetti in contemporanea e magari supervisionare i lavori dall'esterno, con una quantità di titoli che sarebbe impossibile gestire da parte di un singolo publisher.