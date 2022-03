Star Wars: il gioco di Ubisoft è molto lontano per Tom Henderson, ecco cosa ha svelato

Come sappiamo, Ubisoft Massive sta lavorando a un nuovo gioco di Star Wars, ancora avvolto nel mistero. Quando sarà disponibile? Secondo Tom Henderson, non prima del 2025.

L'informazione è stata condivisa da Tom Henderson, noto leaker, tramite Twitter. L'uomo ha da poco condiviso una lista di giochi che, a suo dire, saranno al centro di un grosso evento di Ubisoft. Tra questi non è presente il gioco di Star Wars e il motivo è proprio legato al fatto che la data di uscita è ancora molto lontana.

Come potete vedere qui sotto, Tom Henderson scrive: "Non ho incluso il gioco di Star Wars di Ubisoft poiché penso che sia il titolo con la data di uscita più lontana di tutti e probabilmente non dobbiamo aspettarcelo prima del 2025, nel migliore dei casi".

Si tratta quindi di una stima di Henderson, più che una vera e propria data di uscita definita internamente. Questa affermazione ci fa però capire che il gioco di Star Wars in sviluppo presso Massive è ancora nelle prime fasi. Se avesse di fronte a sé almeno tre anni di sviluppo, sarebbe perfettamente comprensibile che Ubisoft non abbia nulla da mostrare ai giocatori in questo momento.

Perlomeno, la lista di giochi attesi per il grande evento di Ubisoft sembra essere molto ampia: ecco tutti i dettagli.