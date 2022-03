WhatsApp: reazioni ai messaggi in arrivo tra emoticon e altro, vediamo quali sono

WhatsApp sta per ricevere un aggiornamento che comporterà l'arrivo delle reazioni ai messaggi nelle chat, attraverso l'uso di varie emoticon che potranno essere applicate direttamente ai messaggi, vediamo come dovrebbe funzionare il sistema.

Stiamo parlando ancora di un aggiornamento in beta, dunque non sarà ancora disponibile per un po' nella versione pubblica dell'app, ma WABetaInfo, solita fonte di informazioni affidabili per quanto riguarda le novità relative alla celebre applicazione di messaggistica dalla quale erano emerse anche le nuove opzioni importanti in arrivo sui messaggi vocali, riporta già in anteprima le caratteristiche del nuovo sistema di reazioni, che funziona sostanzialmente come quello presente già in diverse altre app, nonché su forum e message board.

In pratica, è possibile scegliere tra 6 reazioni diverse ai singoli messaggi, che dovrebbero esser quelle riportate nell'immagine qui sotto.

WhatsApp, le sei reazioni ai messaggi in arrivo

Queste sono presenti nell'ultimo aggiornamento in beta di WhatsApp (2.22.8.3) e si applicano direttamente a un messaggio senza dover necessariamente rispondere con un altro messaggio.

Si tratta delle reazioni basilari, per così dire: il pollice su, il cuore, la faccia che ride, la faccia stupita, quella che piange e le mani giunte. Per applicarne una, sarà necessario tenere premuto su un messaggio finché non si apre la finestra di selezione e scegliere poi una delle sei reazioni.