Edge, voti delle recensioni: Gran Turismo 7 battuto solo da Elden Ring

Tramite ResetEra abbiamo modo di vedere i voti delle recensioni di Edge. All'interno della lista compaiono anche Elden Ring e Gran Turismo 7. Quest'ultimo è stato battuto unicamente dal gioco di FromSoftware.

Elden Ring - 10

Gran Turismo 7 - 9

Tunic - 8

Triangle Strategy - 8

Kirby e la Terra Dimenticata - 8

Total War. Warhammer III - 8

Destiny 2 La Regina dei Sussurri - 7

Norco - 7

Lost Ark - 7

Far: Changing Tides - 7

Martha is Dead - 4

CrossfireX - 3

Edge afferma, nella recensione di Elden Ring, che "Non per la prima volta, un videogioco di Miyazaki viene pubblicato e sembra che il panorama videoludico si trasformi. Man mano che giochi, ti sembra che le fondamenta si muovano sotto di te, che il modo in cui i giochi vengono sviluppati sia stato riscritto. Non ci siamo sentiti in questo modo sin dai tempi di The Legend of Zelda Breath of the Wild."

Una carovana di Elden Ring

Per quanto riguarda Gran Turismo 7, Edge afferma "Al di là della sua eccellenza tecnica, quindi, Gran Turismo 7 sembra profondamente, idiosincraticamente personale in un modo che i giochi first party raramente riescono a essere. È strano e a volte restrittivo, decisamente non alla moda e, nella sua sincera celebrazione della cultura automobilistica, a volte anche un po' prepotente. Ma questo è un racing sim con un'anima vera, realizzato con passione genuina e non poca eccentricità. Venticinque anni dopo, Gran Turismo non è mai stato così vitale".

Diteci, cosa ne pensate delle opinioni di Edge? Siete d'accordo?

Elden Ring non domina solo per quanto riguarda i voti, ma domina anche le classifiche: nella Top 10 di Steam nulla smuove Elden Ring dalla prima posizione.