Steam, Top 10 al 20 marzo 2022: nulla smuove Elden Ring dalla prima posizione

È disponibile la Top 10 dei giochi più venduti su Steam, per la settimana conclusa il 20 marzo 2022. I dati ci mostrano che nulla è in grado di smuovere Elden Ring dalla prima posizione.

Prima di tutto, vediamo la classifica completa dei giochi più venduti su Steam nella settimana del 20 marzo 2022:

Elden Ring Steam Deck It Takes Two Monster Hunter Rise Core Keeper Valve Index VR Kit Red Dead Redemption 2 Elden Ring Dread Hunger WWE 2K22

Come potete vedere, Elden Ring è in grado per la terza settimana di fila di mantenere la prima posizione. Inoltre, ottiene anche l'ottava posizione. Ricordiamo che Steam calcola le varie edizioni del gioco separatamente, quindi un videogame può apparire più volte nella classifica. Ricordiamo inoltre che la Top 10 di Steam non è calcolata in base al numero di copie vendute ma in base ai guadagni.

Il protagonista di Elden Ring in groppa a Torrente

In seconda posizione troviamo ancora una volta Steam Deck, la nuova piattaforma da gioco di Valve. Anche la precedente settimana le prime due posizioni era composte da Elden Ring e Steam Deck. A cambiare è It Takes Two che risale in classifica probabilmente grazie agli sconti di EA su Steam. Stesso discorso per Monster Hunter Rise, anch'esso in offerta. Esce invece dalla Top 10 Dying Light 2 Stay Human.

Elden Ring è uno dei più grandi successi degli ultimi tempi, con 12 milioni di copie vendute. I fan stanno dibattendo sul gioco, cercando di decidere se è facile o difficile. Secondo un fan, Elden Ring è facile: lo dimostra sconfiggendo un boss mentre il suo personaggio dorme.