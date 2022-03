Elden Ring è facile: fan lo dimostra sconfiggendo un boss mentre il suo personaggio dorme

Elden Ring è un gioco facile o difficile? Secondo un giocatore, è assolutamente facile e lo dimostra sconfiggendo un boss mentre il suo personaggio dorme. Il giocatore non deve fare praticamente quasi nulla. Potete vedere il video qui sotto.

Come potete vedere, il boss in questione è la Sentinella dell'Albero, il primo vero nemico potente che il giocatore trova una volta fatto l'accesso al mondo aperto di Elden Ring. Si tratta di un boss forte, innegabilmente, ma l'utente di Reddit ci mostra che sapendo cosa fare è possibile vincere senza quasi giocare. Precisamente, il giocatore ha usato degli spiriti, di cui purtroppo non possiamo vedere il livello.

Considerando la loro forza, crediamo che siano stati potenziati e questo ovviamente richiede un po' di tempo, in quanto servono dei materiali e delle rune (e non solo, ma niente spoiler); in ogni caso l'idea è chiara: Elden Ring include molteplici strumenti per facilitare gli scontri e, anche se non si è molto pratici con il controller e non si è abili a schivare, si può battere un boss senza quasi fare nulla.

Crediamo anche che, con un po' di fortuna in più, la Sentinella dell'Albero sarebbe morta prima ancora di riuscire a sconfiggere gli spiriti. Il giocatore di Elden Ring ha solo dovuto dare un colpo finale. Per il resto del tempo ha attivato una animazione che fa "dormire" il personaggio, posizionandosi su una roccia accanto allo scontro.

Diteci, cosa ne pensate di questa battaglia? Elden Ring per voi è difficile? Vi segnaliamo infine che il gioco è appena stato aggiornato!