Street Fighter 5: un video presenta l'aggiornamento definitivo di marzo 2022

Capcom ha presentato con un video l'aggiornamento di marzo 2022 di Street Fighter 5, chiamato Definitive Update, che dovrebbe finalmente chiudere il gioco facendolo diventare definitivo, in attesa dell'arrivo di Street Fighter 6.

Disponibile dal 29 marzo per tutte le versioni del gioco, la nuova patch di Street Fighter V riequilibrerà ulteriormente i combattimenti, aggiungerà dei nuovi filtri grafici utilizzabili offline e introdurrà dei nuovi colori per le tute di alcuni personaggi. Inoltre saranno introdotti i temi di Dan, Oro, Akira, Luke e Rose. Insomma, non un aggiornamento rivoluzionario, ma decisamente di sostanza, soprattutto per chi segue ormai il gioco da anni.

Il video, che trovate in testa alla notizia, mostra in dettaglio tutte le novità, corredate di sequenze di gameplay con protagonisti diversi personaggi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Street Fighter V è disponibile in versione liscia, Arcade e Championship per PC e PS4. Naturalmente è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5.